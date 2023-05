Das Verhältnis des Einzelnen zur Masse wird in "Eigenarten" immer neu beleuchtet. Bildrechte: Julius Zimmermann Eine Person steht auf einem hohen Podest mitten in einem Scheinwerfer-Kegel. Die Menschenmenge davor klatscht und scheint begeistert. Nur einer steht im Abseits und wundert sich. Die Gruppe bewegt sich und merkt gar nicht, dass sie den Außenstehenden mit den Rücken anrempeln und dann sogar überrennen. Bald werden sie alle zu einer seltsam verschlungenen Masse. Das ist eine der Szenen aus dem Tanz-Abend "Eigenarten". Die Radebeuler Tanz-Chefin Natalie Wagner wollte ein Stück über Eigenschaften machen, die zunächst absonderlich oder sogar schädlich wirken, dann aber zu einer Stärke werden. Sie hat Interviews geführt und gemeinsam mit der Compagnie mehrere Szenen entwickelt. Letztlich zeigt der Abend vor allem, wie viel Kraft darin liegen kann, sich selbst anzunehmen und dann die anderen vielleicht auch zu unterstützen. Das ist kein neues Thema, dass aber mit überraschenden Ideen auf der Bühne erzählt wird, aber vor allem mit einer überzeugenden Gruppenenergie im Ensemble. Ein Abend voller positiver Energie.

Weitere Informationen "Eigenarten"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Landesbühnen Sachsen

Meißner Straße 152

01445 Radebeul



Dauer: ca. 120 Minuten, eine Pause



Termine:

27. Mai, 19.30 Uhr

Drei Menschen stehen an einem Bahnsteig und warten scheinbar vergeblich auf einen Zug. Eine absurde Situation, die Andreas Schwarzer in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" folgerichtig mit Becketts "Warten auf Godot" vergleicht. Doch die Produktion von Wolfgang Schaller, Urgestein am Dresdner Kabarett "Herkuleskeule", und Matthias Nagatis besitzt mehr Witz und zeitgenössische Parodien als der existenzialistische Klassiker. Denn die Drei reden während des Wartens über alle Krisen der Welt, mit Seitenhieben auf Russland und China, bösen Parodien von Lauterbach und der abgedankten Kanzlerin sowie Gedanken zu Umweltzerstörung, Corona-Epidemie und Rassismus. Das alles wird "sarkastisch, respektlos und mit bitterem Spott" präsentiert, so Schwarzer in der DNN. Am Ende gibt es aber natürlich auch etwas Hoffnung, denn was wäre ein Tunnel ohne etwas Licht.

Weitere Informationen Tunnel in Sicht – Lachen wenn‘s zum Heulen ist



Adresse:

Kabarettkeller des Kulturpalasts

Schloßstraße 2

01067 Dresden



Termine:

12. Mai, 19.30 Uhr

Die Dresdner Bürgerbühne bedeutet eine wichtige Bereicherung der Theaterarbeit: Hier sprechen keine Schauspieler*innen und behaupten Situationen. Hier stehen echte Menschen auf der Bühne und lassen ihr Leben einfließen. Für die neue Produktion von "Wie es euch gefällt" waren Menschen eingeladen, die nicht den heteronormativen Typen zuzuordnen sind. Und so brechen sie auch schnell aus der Geschichte Shakespeares aus, erzählen von den eigenen Problemen, aber vor allem feiern sie auf der Bühne. Die Botschaft wird deutlich und macht Freude. Die Shakespeare-Komödie wird am Dresdner Staatsschauspiel zu einem Fest der Liebe in all ihrer Vielfalt. Bildrechte: Sebastian Hoppe

Weitere Informationen "Wie es euch gefällt"

eine Liebeskomödie über Gender, Sex und Queerness nach William Shakespeare



Adresse:

Kleines Haus des Staatsschauspiels

Glacisstraße 28

01099 Dresden



Dauer: 90 Minuten



Termine:

17. Mai, 19.30 Uhr

Die Musik berührt, die Geschichte ist vielleicht etwas bescheuert: In der Oper "La Sonnambula" geht es um eine Frau, die vor ihrer Hochzeit in das Zimmer eines anderen Mannes schlafwandelt. Schnell entsteht daraus ein unnötig großer Skandal und ihr Verlobter verstößt sie. Der Opernstar Rolando Villazón, der inzwischen selbst inszeniert, hat die Handlung noch weiter zugespitzt: Die Dorfgemeinschaft ist gestrig und festgefahren – eine Art Dystopie. Die gesamte Ausstattung sorgt für eine bedrückendes Gefühl. Doch noch begeisternder ist die musikalische Leistung der Produktion, betont Jens Daniel Schubert in der "Sächsischen Zeitung": Emily Pogorelc singt und spielt ausdrucksstark. Der Semperopernchor und die Staatskapelle unter Evelino Pido schaffen eine beeindruckende Stimmung und setzten immer wieder besondere musikalische Akzente.

Weitere Informationen "La Sonnambula"

Oper von Vincenzo Bellini



Adresse:

Semperoper Dresden

Schinkelwache

Theaterplatz 2

01067 Dresden



Dauer: 160 Minuten, eine Pause



Weitere Termine gibt es im Oktober.

Die Lausitz ist heute ein besonderer Ort des Austauschs. Dafür steht zum Beispiel das J-O-Š-Festival. Doch das war nicht immer so: Während des Dritten Reichs wurde das Theater in Zittau als "Bollwerk" der deutschen Kultur an der Grenze zur Tschechoslowakei errichtet. Genau mit dieser Geschichte beschäftigt sich das Theater. Ingo Putz hat dafür zahlreiche historische Quellen ausgegraben und lässt beispielsweise die damaligen Architekten auftreten. So führt die Installation durch das gesamte Haus und macht die Spuren der Geschichte sichtbar. Gleichzeitig weist es aber auch ins Heute, denn in der Ukraine wird heute wieder ein Kulturkampf ausgefochten. Das "Grenzlandtheater" lädt zum Parcours durch die Geschichte des Zittauer Theaters. Bildrechte: Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.com; Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau

Weitere Informationen "Das Grenzlandtheater"

Szenische Installation zur Machtergreifung 1933



Adresse:

Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau

Theaterring 12

02763 Zittau



Termine:

6. Mai, 18 Uhr

6. Mai, 19.15 Uhr

6. Mai, 20.30 Uhr

Mit seinem Tanz hält er die Tradition am Leben und hinterfragt sie gleichzeitig: Mit 16 Jahren begann Pichet Klunchun die Ausbildung in Khon, dem traditionellen Maskentanz in Thailand. Heute gilt er als einer der wichtigsten Vertreter dieser Kunstform, auch weil er es schafft, sie lebendig zu halten. Im Dresdner Festspielhaus Hellerau zeigt er sein Stück "No. 60“. Die klassische bildende Kunst in Thailand ist von einem klaren Motiv-Repertoire geprägt. 59 verschiedene Körperposen gibt es, die in den Kunstwerken dargestellt werden. Für sein Stück hat Pichet Klunchun eine weitere Pose gefunden. Ein besonderer Abend der Begegnung zwischen moderner Empfindsamkeit und traditioneller Formensprache.

Weitere Informationen "No. 60"

Tanzstück von und mit Pichet Klunchun



Adresse:

Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste

Karl-Liebknecht-Str. 56

01109 Dresden



Dauer: 60 Minuten



Termine:

12. Mai, 19 Uhr

13. Mai, 19 Uhr