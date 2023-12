Der Krieg geht uns alle an. Das ist den meisten Menschen in den vergangenen Monaten wieder klar geworden, in denen zuerst Russland die Ukraine angriff und seitdem schwer um das Land gekämpft wird und dann auch noch die Hamas israelische Menschen überfiel und so für einen kriegsähnlichen Zustand im Gaza-Streifen sorgte. Was Krieg mit Menschen machen kann, erzählt der in Gera geborene Dramatiker Thomas Freyer in seinem neuen Stück "Ajax" am Staatsschauspiel Dresden. Ajax ist in der griechischen Mythologie ein Held aus dem Trojanischen Krieg, ein Hüne, der besonders gut kämpfen konnte. Ihm entgegen stellt Freyer einen Familienvater, der mit seiner Selbstständigkeit gerade scheitert und vor den Kriegsmeldungen erstarrt. Beide Männer werden laut MDR KULTUR-Kritiker Wolfgang Schilling großartig von Oliver Simon gespielt und beide zerstören ihre Familie durch ihren Wahn. Es ist ein "ein harter, aber guter Abend. Einer der zum Nachdenken einlädt, nicht zum Parteinehmen", meint Kritiker Schilling. Am 1. Dezember gibt es zum Blauen Tag günstigere Tickets.