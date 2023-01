Klassisch bis experimentell Theater in Dresden, Bautzen, Görlitz: Die interessantesten Inszenierungen im Januar 2023

Auch im neuen Jahr 2023 gibt es wieder zahlreiche wunderbare Erlebnisse, für alle, die gern ins Theater gehen: in Dresden zum Beispiel die schönste Theaterszene in "Familie Schroffenstein", Geschichten über die komplizierte Liebe in Bautzen und in Görlitz einen Kampf gegen die Zeitoptimierung. Hier finden Sie die Highlights der Spielpläne für den Januar 2023 in den Theatern von Dresden und in der Lausitz.