In der Muttersprache sollte man mit der Mutter sprechen können. Was bedeutet es dann, wenn man mit der Mutter nicht richtig sprechen kann. In ihrem Stück "Muttersprache Mameloschn" von 2012 erzählt die Autorin Sasha Marianna Salzmann von einem Generationenkonflikt von Großmutter, Mutter und Tochter; von drei Frauen, die die Entscheidung der früheren Generationen nicht nachvollziehen können und deswegen auch die eigene Identität hinterfragen. Es geht darum, was Jüdisch sein bedeutet. Es wird Geschichte verhandelt, wie die Anpassung in der DDR oder Nachkriegstraumata.



Dieses Drama ist auf den Punkt genau geschrieben, steckt voller Aspekte und kommt am Gerhart-Hauptmann-Theater wunderbar auf die Bühne, meint Kritikerin Ines Eifler in der "Sächsischen Zeitung": "Sabine Krug, Katharina Stehr und Martha Pohla in den Rollen von Mutter, Tochter und Enkelin kämpfen, schweigen, diskutieren und lachen in Ramona Ries' Inszenierung miteinander als großartiges Dreiergespann von Mutter, Tochter und Enkelin. Die Zittauer Schauspielerinnen überzeugen das Publikum sowohl in der Leichtigkeit und mit jüdischem Witz als auch in der Schwere, dem Ernst und der Trauer, die alle drei Figuren miteinander verbindet", so die Kritikerin.

Weitere Informationen "Muttersprache Mameloschn"

von Sasha Marianna Salzmann



Adresse:

Theater Zittau

Theaterring 12

02763 Zittau



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

12. Januar 2024, 19:30 Uhr

Eine Person steht auf einem hohen Podest mitten in einem Scheinwerfer-Kegel. Die Menschenmenge davor klatscht und scheint begeistert. Nur einer steht im Abseits und wundert sich. Die Gruppe bewegt sich und merkt gar nicht, dass sie den Außenstehenden mit den Rücken anrempeln und dann sogar überrennen. Bald werden sie alle zu einer seltsam verschlungenen Masse. Das ist eine der Szenen aus dem Tanz-Abend "Eigenarten".



Die Radebeuler Tanz-Chefin Natalie Wagner wollte ein Stück über Eigenschaften machen, die zunächst absonderlich oder sogar schädlich wirken, dann aber zu einer Stärke werden. Sie hat Interviews geführt und gemeinsam mit der Compagnie mehrere Szenen entwickelt. Letztlich zeigt der Abend vor allem, wie viel Kraft darin liegen kann, sich selbst anzunehmen und dann die anderen vielleicht auch zu unterstützen. Das ist kein neues Thema, das hier aber mit überraschenden Ideen auf der Bühne erzählt wird, vor allem mit einer überzeugenden Gruppenenergie im Ensemble. Ein Abend voller positiver Energie. Bildrechte: Julius Zimmermann

Weitere Informationen "Eigenarten"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen

Seminarstraße 12

02625 Bautzen



Dauer: 85 Minuten, eine Pause



Termine:

18. Januar 2024, 19:30 Uhr

19. Januar 2024, 19:30 Uhr

27. Januar 2024, 19:30 Uhr

Drei Menschen stehen an einem Bahnsteig und warten scheinbar vergeblich auf einen Zug. Eine absurde Situation, die Kritiker Andreas Schwarzer in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" folgerichtig mit Becketts "Warten auf Godot" vergleicht. Doch die Produktion von Wolfgang Schaller, Urgestein am Dresdner Kabarett Herkuleskeule, und Matthias Nagatis besitzt mehr Witz und zeitgenössische Parodien als der existenzialistische Klassiker. Denn die Drei reden während des Wartens über alle Krisen der Welt, mit Seitenhieben auf Russland und China, bösen Parodien von Lauterbach und der abgedankten Kanzlerin sowie Gedanken zu Umweltzerstörung, Corona-Epidemie und Rassismus. Das alles wird "sarkastisch, respektlos und mit bitterem Spott" präsentiert, so Schwarzer in der "DNN". Am Ende gibt es aber natürlich auch etwas Hoffnung, denn was wäre ein Tunnel ohne etwas Licht.

Weitere Informationen "Tunnel in Sicht"



Adresse:

Die Herkuleskeule im Kulturpalast

Schloßstraße 2

01067 Dresden



Termine:

9. Januar 2024, 19:30 Uhr

19. Januar 2024, 19:30 Uhr

23. Januar 2024, 19:30 Uhr

24. Januar 2024, 19:30 Uhr

Sie sind der Inbegriff der Verführer und Pick-Up-Artists: Don Juan und Casanova. Bisher war nur einer von beiden auf der Musiktheaterbühne heimisch – in Mozarts Klassiker "Don Giovanni". Auch die Geschichte von Casanova darf nun in Dresden erklingen. Die Staatsoperette Dresden hat eine Revue von Ralph Benatzky (der sonst vor allem mit dem "Weißen Rössl" auf deutschsprachigen Spielplänen vertreten ist) über den Frauenhelden ausgegraben, der dafür Melodien des Walzerkönigs Johann Strauß neu arrangierte.



In Dresden wird das Stück aus den späten 1920er-Jahren außerdem noch mit neuen Dialogen versehen, die den Mythos um Casanova für die Gegenwart auffrischen. Die Frauenfiguren lassen sich nicht mehr einfach verführen, haben eigene Ideen und Wünsche. Auf der andere Seite debattiert Casanova immer wieder mit seinem Alter Ego und hinterfragt so auch sein Verhalten. All das fügt sich wunderbar zusammen, wie Kritiker Joachim Lange in "Der deutschen Bühne" schreibt. Das Dresdner Ensemble überzeuge dabei sowohl musikalisch wie auch schauspielerisch. Bildrechte: Pawel Sosnowski

Weitere Informationen "Casanova"

Revue-Operette von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch, mit Musik von Johann Strauß und Ralph Benatzky



Adresse:

Staatsoperette Dresden

Kraftwerk Mitte 1

01067 Dresden



Dauer: 160 Minuten, eine Pause



Termine:

13. Januar 2024, 15:00 Uhr

18. Januar 2024, 19:30 Uhr

19. Januar 2024, 19:30 Uhr

30. Januar 2024, 19:30 Uhr

Niemand, der lebt, kann über den Tod erzählen. Doch mit der Performance "Gespenster" versucht das Kollektiv Markus&Markus genau das. Über eine Videoprojektion spricht Margot aus dem Jenseits, sozusagen als Gespenst. Mit 81 Jahren entschied sie sich, ihr Leben selbst zu beenden. Dabei hat sie das Performance-Kollektiv begleitet. Sie haben eine Woche miteinander verbracht, zusammen gelacht und tiefe Geschichten geteilt. Oder sie haben gemeinsam Szenen aus Ibsens "Gespenster" gelesen, wo es auch um Selbstmord geht.



Von diesen Erlebnissen erzählen die beiden Darsteller mit dem Namen Markus auf der Bühne und das "mit Umhaueffekt", wie Kritiker Andreas Tobler in "Theater der Zeit" schreibt. Der liege vor allem darin, dass die Performance-Gruppe sich selbst komplett aufs Spiel setzt, sich dieser Erfahrung aussetzt und am Ende auch den Tod mitträgt. Ein Abend, der den Blick auf ein Leben in Würde ändert. Bildrechte: Robin Junicke