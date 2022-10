Kann man heute noch Fleisch essen, wo wir wissen, wie die Tieren behandelt werden und welche Auswirkungen diese Industrie auf das Klima hat? Diese Frage hat sich auch Jonathen Safran Foer gestellt und begibt sich in "Tiere essen" auf Spurensuche. Wie soll man das auf die Bühne bringen? Mit viel Spielspaß! Plötzlich laufen sechs Jonathans über die Bühne und werfen sich die Bälle zu. Das Team um Nils Zapfe hat sich keine Grenzen gesetzt und so gibt es sowohl Schattentheater als auch eine Quizshow. Am Ende gibt das Ensemble auch ganz persönliche Einblicke. So regt Theater zum Nachdenken an.

Die Inszenierung von "Tiere essen" in Dresden lebt von lustigen Spielsituationen. Bildrechte: Marco Prill