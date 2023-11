Was in seinem Erfolgsroman "In Zeiten des abnehmenden Lichts" noch eine Randnotiz blieb, erzählt der Autor Eugen Ruge in "Metropol" aus. Das war der Name des Moskauer Hotels, wo die Großmutter des Schriftstellers unterkam, nachdem sie von der Säuberungswelle des Stalinismus betroffen war – obwohl sie eigentlich überzeugte Kommunistin war.



Die Dresdner Gruppe Cie.Freaks deuten das Hotel an und graben sich in die zahlreichen Details der Geschichte ein. Neben dem Paar Charlotte und Wilhelm spielt dabei auch der Richter Wassili Wassiljewitsch Ulrich eine wichtige Rolle, der zahlreiche Todesurteile unterschrieb – auch ohne Anhörungen. In Dresden tritt er als riesige, glatzköpfige Puppe auf.



Genau darin liegt eine große Stärke dieser Romanadaption: Immer wieder wechseln Sabine Köhler und Heiki Ikkola die Rollen, bewegen Puppen, spielen mit Maske und leuchten so ein dunkles Kapitel europäischer Geschichte aus. Damit gelingt der Gruppe laut Kritiker Andreas Hermann in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" erneut ein "unverwechselbarer Abend".