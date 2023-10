Der Titel des Stücks ist ein Brocken: "any attempt will end in crushed bodies and shattered bones". Übersetzt heißt es ungefähr "Jeder Versuch wird mit zerschmetterten Körpern und gebrochenen Knochen enden." Diese Drohung war die Reaktion des chinesischen Regierungschef Xi Jinping auf die Demokratie-Proteste in Hongkong. Der gefeierte Choreograf Jan Martes erzählt aber nicht von der Volksrepublik, sondern gleich von allen Protestbewegungen.



Zu Beginn kommen einzelne, sehr unterschiedliche Individuen auf die Bühne. Im zweiten Teil finden sie auf beeindruckende Weise und mit bemerkenswerter Energie zu immer neuen Gruppen zusammen. Nach einem Moment der Stille, der mit Absicht anstrengend ist für das Publikum, zeigen sie die Tanz-Aktivisten regelrecht verwandelt. Das berichtet Dimo Rieß beeindruckt in der "Leipziger Volkszeitung": "Und ständig erneuert sich seither ihre Aktualität." Angesichts der Debatten über die Proteste der Letzten Generation scheint das Stück tatsächlich wieder eine neue Dringlichkeit zu entfalten.

Bildrechte: Phile Deprez