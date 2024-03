Sie wollte nur einen Ausflug zu einer kleinen Hütte in den Alpen machen und plötzlich ist sie unter einer Art unsichtbaren Kuppel eingeschlossen. Davon erzählt der Kult-Roman "Die Wand" von Marlen Haushofer. Die Handlung wirkt oft wie eine Versuchsanordnung über das menschliche Sein, aber es geht auch um das Gefühl des Abgeschnitten-Seins, der Exklusion. Das rückt die Inszenierung der Gruppe kainkollektiv in Dresden mit einem feministischen Ansatz in den Mittelpunkt. Sie haben elf Frauen aus Dresden eingeladen, die auf der Bühne von eigenen Erfahrungen berichten, wie sie an eine unsichtbare Wand gestoßen sind. Dafür entwickelt die Inszenierung immer wieder schöne Bilder und Spielangebote, berichtet Kritiker Torsten Klaus in den "Dresdner Neuesten Nachrichten". Im März wird die Inszenierung vorerst zum letzten Mal gezeigt. Bildrechte: Sebastian Hoppe

Weitere Informationen "Die Wand"

ein (Bewegungs-)Chorprojekt mit Frauen

nach Marlen Haushofer



Adresse:

Kleines Haus des Staatsschauspiels

Glacisstraße 28

01099 Dresden



Dauer: 100 Minuten, keine Pause



Termine:

5. März, 20 Uhr

17. März, 19 Uhr

"Don Giovanni" von Mozart und seinem Dichter Lorenzo da Ponte gehört zu den beliebtesten und am meisten gespielten Opern der Welt. Wohl mehrmals täglich begibt sich dieser Inbegriff eines Frauenhelden auf die Reise in den Abgrund, auf der er das Herz von Donna Anna bricht, als er sie verlässt, beinahe die Ehe von Zerlina und Masetto zerstört und nicht zuletzt den Vater von Donna Elvira tötet, als er ihn stellen will. In Radebeul jedoch ist der Verführer zur Ruhe gekommen: Die Operndirektorin der Landesbühnen Sachsen, Kai Anne Schumacher, erzählt die bekannte Geschichte in der Rückblende eines alten Don Giovanni. "In dieser irren Konstellation ist szenisch alles möglich. Fantasie und Wirklichkeit, reale und fiktive Figuren und die Wahrheit hinter verklärten Erinnerungen werden zur glaubhaften, vielfach überraschenden und höchst unterhaltsamen Inszenierung eines Welttheaters in einem einzigen Raum verdichtet", erklärt der Kritiker Andreas Schwarzer in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" und ist voll des Lobes für Regie, Ausstattung und Ensemble.

Weitere Informationen "Don Giovanni"

Dramma giocoso von Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo Da Ponte



Adresse:

Landesbühnen Sachsen

Meißner Straße 152

01445 Radebeul



Dauer: 190 Minuten, eine Pause



Termine:

8. Februar, 19:30 Uhr

Mit dem Festival J-O-Ś stärkt das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau gemeinsam mit den Partnern den europäischen Austausch. Am ersten März-Wochenende werden in Zittau mehrere Gastspiele aus Polen und Tschechien gezeigt. Jan Holec holt den Kinderbuch-Klassiker "Krabat" auf die Bühne. Die polnische Grupa Wolność erzählt mit Puppen in dem Stück "Der Sohn" über die Erfahrungen von Ausgrenzung und sozialem Zusammenhalt. Auch Natalia Sakowicz wagt einen Tanz mit einer Puppe – wortwörtlich.

Weitere Informationen J-O-Ś-Festival in Zittau

bis zum 3. März



Adresse:

Theater Zittau

Theaterring 12

02763 Zittau



Termine:

"Krabat": 1. März, 14 Uhr

"Der Sohn": 1. März, 20:30 Uhr

"Romanze": 2. März, 18 Uhr

Am 8. März wird wieder der internationale Frauentag begangen. Dem wird am Dresdner Societätstheater mit dem Schwerpunkt "frau.macht.theater" Rechnung getragen. Das Team hat dafür ganz unterschiedliche Künstlerinnen eingeladen, die eine breite Palette an Theater- und Performance-Kunst zeigen: Der "Wild Women Circus" der Barbaren Barbies ist genau das, wonach es klingt – eine wilde Show mit Artistik und Tanz, eine "Mixtur aus Berliner Underground-Kabarett und den Spice Girls in Las Vegas", so die die Theaterseite.



Katja Erfurth nähert sich tänzerisch drei besonders sagenumwobenen Frauen der Literaturgeschichte: Salome, Kassandra und Antigone. In "What Did You Do, When Lady Di Died" erzählt ein Chor von Frauen über den rätselhaften Tod der britischen Prinzessin. "The Last Word" bringt die Worte von russischen Frauen im Widerstand auf die Bühne. "Grace & die Queen" fantasiert über ein Treffen zweier Monarchinnen, in dem es um die Freiheit Westirlands ging. Begleitet wird der Festival-Monat von Ausstellungen und Workshops.