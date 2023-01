Studium in Leipzig bei Ernst Bloch und Hans Mayer

Dieter Görne wurde am 7. August 1936 in Pirna geboren und studierte in Leipzig Germanistik und Kunstgeschichte, unter anderem bei Ernst Bloch und Hans Mayer. Erste Engagements als Dramaturg führten ihn nach Anklam, Plauen und Weimar. Später war er in Chemnitz und Dresden als Chefdramaturg tätig. Zwischen 1968 und 1974 war Görne im Goethe-Schiller-Archiv Weimar wissenschaftlich an maßgeblicher Stelle tätig.

Viele Jahre engagiert für das Dresdner Staatsschauspiel

1994 wurde Görne zum Honorarprofessor für Geschichte und Dramaturgie des Sprechtheaters an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ernannt. Im selben Jahr wurde er auch Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt am Main. Ab 1995 war er zudem als Vorsitzender der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins tätig. Bis zu seiner Pensionierung 2001 war Prof. Dr. Görne Intendant am Staatsschauspiel Dresden. Für seine langjährigen Verdienste um das Staatsschauspiel wurde Dieter Görne 2003 zum Ehrenmitglied ernannt.

Er war einer der wichtigsten Theatermacher der Wende- und Nachwendezeit in den neuen Bundesländern. Stefan Petraschewsky, MDR KULTUR-Theaterredakteur