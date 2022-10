Aus dem Kellergeschoss des farbwerk e.V. tönt jeden Montagnachmittag ein wilder, rockiger Sound über den Hof. Seit März gibt es die inklusive farbwerk-Band auf dem Zentralwerkgelände in Dresden, dem Sitz des Farbwerk e.V. "Ich bin bunt" oder "Wo ist die Liebe?" heißen die Songs der Band. "Sei wie du bist" ist ein Lieblingslied der meisten Bandmitglieder.

Insgesamt zwölf Frauen und Männer proben an diesem Montagabend mit den Berufsmusikern Andi Valandi und Frank Dresig, die in der Band nicht gerne den Ton angeben. Wichtigste Voraussetzung für die Bandaufnahme war, den Rhythmus zu halten. Frank Dresig: "Das ist nicht einfach. Aber das wichtigste hier ist die Freude an der Musik."