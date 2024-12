Was braucht es, um ein richtiger Künstler beziehungsweise eine richtige Künstlerin zu sein? Ist es Handwerk, Inspiration oder Verlusterfahrung? Die Idee, dass Leid große Kunst hervorbringen kann, ist alt und in gewisser Weise nachvollziehbar. Auch die Oper "La Bohème" erzählt davon, wie junge Künstler dieses Leid erfahren: Der Dichter Rodolfo und der Maler Marcello leben in Paris in großer Armut, sodass sie im Winter kaum heizen können. An einem Nachmittag lernt Rodolfo dann Mimi kennen und lieben. Daraus entsteht Drama und Tragödie, denn die beiden trennen sich und sehen sich erst wieder, als Mimi im Sterben liegt. Die Inszenierung der jungen Regisseurin Andrea Tortosa Baquero stellt genau diese Beziehung zwischen Leben und Kunst in den Mittelpunkt: Die Szene spielt auf einem Podest, die Bühne oder Ausstellungsplateau sein könnte. Sie will zeigen, wie die jungen Menschen durch den Tod wachsen und wie hart das Leben für die Kunst ist. Auch dank der emotionalen Musik von Giacomo Puccini rührt diese Opern-Produktion zu Tränen.

Die Tänzerin und Choreografin Wen Hui hat das moderne Tanztheater in China mitgeprägt, unter anderem mit ihrer politischen Arbeit "Report on Giving Birth" über die Ein-Kind-Politik in der Volksrepublik. Während der Corona-Pandemie ist Wen Hui in Deutschland sozusagen gestrandet. Ihr neues Stück "New Report on Giving Birth" schließt an ihre vielleicht wichtigste Arbeit an und weitet den Blick: Eine Tänzerin erzählt, wie sie durch die körperliche Verausgabung beim Tanzen fast ihr Kind verloren hätte, eine andere erzählt von einem Traum über ihren Vater und eine andere von der Geburt ihres ersten Kindes. Wen Hui selbst erklärt, warum sie keine Kinder hat und sich dennoch als Mutter fühlt. Diese persönlichen Einblicke werden untermalt und verstärkt von schnellen Bewegungen, die virtuos, kraftvoll, anspielungsreich sind und voller positiver Energie stecken. Verknüpft wird die Vorstellung im Dresdner Produktionshaus Hellerau mit der Arbeit "She was a friend of someone else" von Gosia Wdowik, die inspiriert von der legendären "Stern"-Ausgabe mit dem Titel "Wir haben abgetrieben" von Frauen erzählt, die in Polen trotz massiver Verbote abgetrieben haben. Es ist ein brisanter Doppelabend mit politischer Relevanz – angesichts der Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen, dem Zurückdrehen der Abtreibungsrechte in den USA und der Debatte um den Paragrafen 218a in Deutschland.