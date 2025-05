Die erste Assoziation bei Ballett sind vermutlich nicht unbedingt die USA. Vielleicht war es dem Semperballett deswegen so wichtig, den Abend "Classics" auf die Dresdner Bühne zu bringen und eben auch so zu nennen. Dabei präsentieren sie drei Arbeiten aus dem 20. Jahrhundert, die in Amerika entstanden sind und als Paradebeispiele der drei folgenden Choreografen gelten dürften:

George Balanchine war Mitbegründer des New York City Ballet, mit dem er die US-amerikanische Tanzgeschichte prägte. Seine frühe Arbeit "Serenade" mit Musik von Tschaikowsky zitiert die klassische Choreografie von "Schwanensee", spielt aber vielmehr mit Gruppenformationen. Justin Pecks Tanzstück entstand erst 2015 auf die Musik von "Rodeo" des Komponisten Aaron Copland, der wie kaum ein anderer die Seele des Cowboy-Landes in seine symphonischen Dichtungen verarbeitete. Schließlich ließ sich die Choreografin Twyla Tharp vom Minimalismus-Meister Philipp Glass das Stück "In the Upper Room" schreiben und schuf dazu eine Choreografie, die bemerkenswert mit dem besonderen Rhythmus spielte.

Was die Stücke alle gemeinsam haben, erklärt Wiebke Hüster von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", ist die Übersetzung von Musik in Bilder und Bewegung. Die Kritikerin ist vor allem von der Energie, der Haltung und Ausstrahlung des Dresdner Tanzensembles eingenommen. Bildrechte: Jubal Battisti

Weitere Informationen "Classics"

mit Choreografien von George Balanchine, Justin Peck und Twyla Tharp



Adresse:

Semperoper Dresden

Theaterplatz 2

01067 Dresden



Dauer: 135 Minuten, eine Pause



Termine:

7. Mai, 19 Uhr

23. Mai, 19 Uhr

26. Mai, 19 Uhr

30. Mai, 19 Uhr

Wer sich in den vergangenen Jahren mit dem neuen Aufstieg der Rechten (oder dem Aufstieg der Neuen Rechten) und dem damit verbundenen akuten Kulturkampf beschäftigt hat, dem wird der Name Antonio Gramsci begegnet sein. Er war Philosoph und Mitbegründer der kommunistischen Partei in Italien, weswegen er einen Großteil seines Werks im Gefängnis schrieb. Er entwarf das Konzept der kulturellen Hegemonie, also dass man die entsprechenden Ideen in der breiten Gesellschaft erstmal so weit verbreiten und verankern muss, dass sie den Menschen vollkommen normal erscheinen. Statt den Linken hilft diese Idee nun aber vor allem den Rechten.

Der zeitgenössische Komponist Cord Meijering hat eine Oper geschaffen, die den italienischen Denker im Gefängnis zeigt. In Görlitz wurde die Kurzoper nun endlich aufgeführt, zusammen mit dem Einakter "Suor Angelica" von Giacomo Puccini. Das Stück erzählt von einer Ordensschwester, die nur wegen eines unehelichen Kindes und einiger Intrigen im Kloster lebt, unglücklich und eingeengt. Wie der Kritiker Jens Daniel Schubert in der "Sächsischen Zeitung" berichtet, besticht der Doppelabend vor allem, weil die beiden Figuren in ihrem Leiden und ihrer Zerrissenheit gezeigt werden, weil die beiden Hauptpartien genau das in ihrem Gesang transportieren und die Lausitzer Philharmonie beide Musikstile meistert. "Emotional und gedanklich anregend", so Schubert. Bildrechte: Nikolai Schmidt

Weitere Informationen "Gramsci" von Cord Meijering und "Suor Angelica" von Giacomo Puccini



Adresse:

Theater Görlitz

Demianiplatz 2

02826 Görlitz



Dauer: 160 Minuten, eine Pause



Termine:

17. Mai, 19:30 Uhr

Vielleicht wusste Peer einfach nicht mehr, wohin er in seinem Leben wollte, und schlug deswegen vollkommen über die Stränge. Er lässt seine Mutter ohne Ausweg auf dem Dach zurück und entführt eine Braut von ihrer Hochzeit. Vor dem Zorn der Dorfgemeinschaft flieht er, gerät mit mythischen Kräften in Konflikt und wird schließlich unglücklich reich. Unglücklich, weil er sich auf seiner Reise trotzdem nicht selbst finden konnte. Im Zeitalter des Internets ist das vielleicht noch schlimmer, wo uns der Erfolg oder angeblich unbedingt Erstrebenswertes permanent vor Augen geführt wird. An der Bürgerbühne in Dresden wurde das Drama von Henrik Ibsen mit diesem Gedanken und mit zehn jungen Menschen neu interpretiert. Die Jugendlichen streiten sich um die Hauptrolle, finden verschiedene Aspekte des "nordischen Fausts", singen hinreißend Lieder und gehen dabei immer der Frage nach "Wer bin ich?" nach. Kritiker Torsten Klaus zeigte sich in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" überzeugt von der Sinnsuche. Bildrechte: Sebastian Hoppe