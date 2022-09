In ihrem Tanzdialog "The Way You Look (at me) Tonight", den Claire Cunningham zusammen mit Jess Curits beim Festival "Come Together" in Hellerau präsentiert, findet man genau diese Überlegungen wieder. Und so wird für einen Teil des Publikums, der sich mitten hinein in die Inszenierung platziert hat, der Abend zu einer sensorischen Reise, wenn die beiden um sie herumtanzen, sprechen und performen.