Am Europäischen Zentrum der Künste in Dresden-Hellerau beginnt am Freitag ein Kunstfestival zum Thema Klimakrise. Bis zum 9. Juli treffen sich internationale Künstler*innen zur vierten Ausgabe der Programmreihe "Claiming Common Spaces", die in diesem Jahr unter dem Motto "Cool Down" stattfindet. Geplant sind unter anderem Performances, Tanz, Installationen und Gespräche. Im Zentrum steht laut den Veranstaltern der menschliche Umgang mit dem Planeten Erde. Man lade ein zu Reflexion, Beteiligung und ästhetischer Auseinandersetzung und wolle dazu anregen, "über ein neues Miteinander nachzudenken" und "die Potenziale der Kunst auszureizen und eine Haltung zur Klimakrise einzunehmen.