Eine dystopische Szenerie: Das Meer hat Teile an Land überspült, im Wasser Schwärme von toten Fischen, verlassene Tanker, einige umgekippt. Wendet man den Blick, erscheint eine wüste Landschaft, in der sich Autowracks und nicht auszumachende Trümmerteile auftürmen. Inmitten dieser Kulisse findet man sich wieder, während man im bequemen Gaming-Sessel vor drei große Bildschirme sitzt und sich mit dem Controller allmählich vorantastet.

Erst schemenhaft, dann immer deutlicher erscheint ein zerfallenes Gebäude, ein Opernhaus, wie sich herausstellen wird. Der Weg führt in einen Zuschauerraum, wo auf der Bühne eine Sängerin in opuletem Kleid eine Arie vorträgt. Fragment einer Oper von Ole Hübner, die im Frühjahr 2020 an der Oper Halle entwickelt wurde und bei der Münchner Biennale uraufgeführt werden sollte.