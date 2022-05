Das Dresdner Kinder- und Jugendtheater tjg startet ab dem 9. September in die Spielzeit 2022/2023. Geplant sind insgesamt 17 Premieren, davon zehn Uraufführungen sowie ein breit aufgestelltes Angebot für Projekte zum Mitmachen. Wie das Theater am Freitag mitteilte, wird außerdem an den langjährigen Schwerpunkten Teilhabe und kulturelle Bildung festgehalten. Weiterhin spielen Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und Leben in einer digitalen Kultur in allen Bereichen und Formaten eine Rolle.