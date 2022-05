Jubiläums-Programm der Dresdner Herkuleskeule greift aktuelle Zeitfragen auf

Mit ihrem neuen Programm macht es sich die Herkuleskeule nicht leicht – ihrem Publikum aber auch nicht. Ziemlich zu Anfang wurde klar, dass es nicht etwa ein "Best of" der letzten sechs Dekaden geben würde, sondern ein Programm, ganz nah dran, an den aktuellen Zeitfragen. Verhandelt wird natürlich alles, was die Menschen momentan bewegt – von der Pandemie bis zum Ukraine-Krieg – pointiert satirisch und manchmal auch philosophisch nachdenklich.

Dass das Publikum nicht mit allem, was auf der Bühne ausgesprochen wird, einverstanden sein muss, ist dabei nicht nur einkalkuliert, sondern unbedingtes Anliegen, denn es ist nicht mehr wie damals – vor mehr als dreißig Jahren und vielleicht auch noch in den 90ern, da wurde das Kabarett wahrgenommen als Sprachrohr von unten nach oben. Man ging in die Herkuleskeule, um über das System zu lachen und war mit denen auf der Bühne d'accord. Das aber funktioniert in einer Demokratie so nicht und in Zeiten völlig diversifizierter Meinungen und Ansichten erst recht nicht.

Wir stellen Fragen und lassen gegensätzliche Meinungen und Haltungen aufeinander treffen. Philipp Schaller künstlerischer Leiter der Herkuleskeule

Das, was Kabarett heute im besten Falle leisten kann, formuliert Philipp Schaller, künstlerischer Leiter der Herkuleskeule: "Zunächst glaube ich, dass man darauf vertrauen muss, dass die Leute denken wollen! Ich habe da ein großes Vertrauen, auch, dass das Publikum dialektisch denken will, und dass mehr und mehr die Nase voll davon haben, dass man ihnen Antworten liefert und erklärt: 'So ist die Welt'. Das machen wir übrigens nicht erst seit diesem Programm so, sondern schon lange. Dass wir also sagen: Wir stellen Fragen und lassen gegensätzliche Meinungen und Haltungen aufeinander treffen und der Zuschauer muss mitdenken und sich 'Seins' selber daraus mitnehmen."

Spielstätte der Herkuleskeule ist seit 2017 der Kulturpalast am Altmarkt in Dresden. Bildrechte: IMAGO / Volker Preußer