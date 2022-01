Hier lebt Jerome, ein Komponisten moderner Musik. Ihm sind Frau und Kind – und mit diesem auch die Muse – abhandengekommen. Er wohnt stattdessen zusammen mit einer Roboterfrau, ein nicht ganz ausgereifter Prototyp namens Gou 300. Gou steht für Gouvernante, eine künstliche Nanny also. Verzweifelt schraubt Jerome an dem Androiden herum, weil sie ihm helfen soll, das Sorge- oder zumindest das Umgangsrecht für seine Tochter wiederzubekommen. Darüber soll bei einem Vororttermin mit Mutter, Kind und einem Behördenvertreter entschieden werden soll.

Da die Roboterfrau für das Vorgaukeln einer gefestigten Beziehung aber nicht perfekt genug funktioniert, hat Jerome eine Schauspielerin engagiert. Deren Casting entwickelt sich von einer veritablen Katastrophe fast zu einer Beziehung, bis diese Zoe entdeckt, dass Jerome – zwecks späterer Verwendung für seine Kunst – alles aufzeichnet, was in seinem Heim passiert. Daraufhin verschwindet die neue Liebe entrüstet. Jerome programmiert den Gouvernanten-Roboter nach ihrem Vorbild um. Es kommt zum Show-Down mit Vater, Mutter, Kind, Roboterfrau und dem Mann vom Jugendamt.

Während Henriette Hölzl mit komödiantischem Talent überzeugt, fehlt es Matthias Reichwald an Energie. Bildrechte: Sebastian Hoppe/Staatsschauspiel Dresden

Doch was nach einem rasanten Stück klingt, nimmt wenig Fahrt auf. Nur Henriette Hölzl hat in ihrer Doppelrolle als Schauspielerin Zoe und Roboterfrau Gou 300 den Zucker dabei, der dieser Komödie gegeben werden muss. Sie zeigt exemplarisch, wie die Produktion ein Erfolg geworden wäre. Doch Regisseur Nikolai Sykosch fehlt dazu offenbar der letzte Mut: Er hat zu sehr die humane Botschaft im Hinterkopf und vergisst die Mission der Verrücktheit. Schade, dass ihm Matthias Reichwald als Jerome bei dieser selbstverordneten Diät allzu brav folgt und als treibende Kraft ausfällt.

Damit wird man Alan Ayckbourn in Dresden nicht gerecht, der hier mit dem Verhältnis Mensch-Maschine philosophisch übermütig Ping-Pong spielt. Und so wie Nicolai Sykosch das in Szene setzt, fährt es einem nicht ins Zwerchfell, man reflektiert es eher mit Aha-Effekt. Wie im gutbildungsbürgerlichen Theater. Selten dürfte bei einem Bravourstück des erfolgreichsten britischen Komödienautors so wenig von Herzen gelacht worden sein wie hier.