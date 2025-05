Was sich auch darin zeigt, dass man als Journalist bei diesem Start ins Jubiläumsjahr dabei sein darf. Und sich zudem Rektorin Katharina Christl gemeinsam mit Leo Ziems, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Zeit nehmen für ein Gespräch samt kleiner Führung durchs Haus. Das einen erst einmal sehr schultypisch mit diesem irgendwie unvermeidlichen Duft von Mensa-Essen in der Luft und viel Geplapper und Gewusel in den Gängen empfängt. Ganz normal, wie an anderen Schulen auch.



Dass man sich an einem doch etwas spezielleren Ort befindet, lässt vorerst nur eine Porträtmaske Gret Paluccas ahnen. Eine schöne Bronzearbeit, 1926 vom Bildhauer Georg Kolbe (1877-1947) gefertigt und im Foyer des Hauses auf einem Steinsockel thronend, zu dessen Füßen ein frischer Blumenstrauß liegt. Kleiner Geburtstagsgruß an die Palucca, eine der wichtigsten Wegbereiterinnen des modernen Ausdruckstanzes – und bis heute geistige Impulsgeberin in dieser von ihr gegründeten Schule.