In der Muttersprache sollte man mit der Mutter sprechen können. Was bedeutet es dann, wenn man mit der Mutter nicht richtig sprechen kann. In ihrem Stück "Muttersprache Mameloschn" von 2012 erzählt Sasha Marianna Salzmann von einem Generationenkonflikt von Großmutter, Mutter und Tochter, von drei Frauen, die die Entscheidung der früheren Generationen nicht nachvollziehen können und deswegen auch ihre Identität hinterfragen. Es geht darum, was Jüdisch sein bedeutet. Es wird Geschichte verhandelt, wie die Anpassung im System DDR oder Nachkriegstraumata. Dieses Drama ist auf den Punkt genau geschrieben, steckt voller Aspekte und kommt am Gerhart-Hauptmann-Theater wunderbar auf die Bühne, meint Ines Eifler in der "Sächsischen Zeitung": "Sabine Krug, Katharina Stehr und Martha Pohla in den Rollen von Mutter, Tochter und Enkelin kämpfen, schweigen, diskutieren und lachen in Ramona Ries' Inszenierung miteinander als großartiges Dreiergespann von Mutter, Tochter und Enkelin. Die Zittauer Schauspielerinnen überzeugen das Publikum sowohl in der Leichtigkeit und mit jüdischem Witz als auch in der Schwere, dem Ernst und der Trauer, die alle drei Figuren miteinander verbindet", so die Kritikerin.

Weitere Informationen "Muttersprache Mameloschn" von Sasha Marianna Salzmann



Adresse:

Apollo Görlitz

Hospitalstraße 2

02826 Görlitz



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

3. Oktober, 19 Uhr

6. Oktober, 19 Uhr

31. Oktober, 18 Uhr

Der Weg aus dem Hamsterrad ist nicht leicht, das wissen sicherlich auch die Ensemble-Mitglieder des Tanztheaters an den Sächsischen Landesbühnen Radebeul. Denn wer es in eine Compagnie schafft, der hat meist alles gegeben und gibt an jedem Proben- und Auftrittstag weiterhin alles. Umso wichtiger scheint die Arbeit "Glück Wunsch", die Tanz-Chefin Natalie Wagner gemeinsam mit ihrem Ensemble entwickelt hat. Es geht um Konformität, die Arbeitswelt und ständige Selbstoptimierung. Am Anfang tanzen sie in Trainingsshorts und weißen Hemden – schon diese Mischung in den Kostümen ist vielsagend. Sie springen ins Hamsterrad, um einen aussichtslosen Wettlauf zu verlieren. Im zweiten Teil bleiben ihnen nur die Krawatten, die sie wie Stricke an ein altes Leben binden, das sie durch mehr Gemeinschaftssinn überwinden wollen – so die Botschaft des Stücks, in dem sich starke Gruppenchoreografien mit gekonnten Soli und Duos abwechseln. Davon ist unter anderem Rico Stehfest in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" überzeugt: "Im Zusammenwirken der geschmeidigen Dramaturgie mit der punktuell variierten Musik von Sascha Mock hat die Leiterin des Ensembles Natalie Wagner hier gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eine sensible Arbeit geschaffen, die nicht den breiten Markt der 'Ratgeberliteratur' bedient, sondern auf eigene Weise zeigt: Ein besseres Leben ist möglich. Das Glück, nach dem wir uns sehnen, liegt in uns selbst."

Weitere Informationen "Glück Wunsch"

Tanztheater von Natalie Wagner



Adresse:

Landesbühnen Sachsen

Meißner Straße 152

01445 Radebeul



Termine:

3. Oktober, 19 Uhr

Der Figurentheaterkünstler Jan Jedenak hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, der die Grenzen verwischen lässt und wunderbar mit Effekten spielt. In "Untiefe" nimmt er das Publikum mit auf eine mysteriöse Reise voller Anspielungen und Symbole. Die Bühne scheint jedes Licht zu verschlucken, so schwarz ist sie. Dann erscheint ein Kreis aus Licht am Boden. In dem tauchen nun immer wieder andere Gestalten auf, die mal menschlich wirken, mal wie das innere Kind oder ein zorniger Dämon. "Untiefe" ist ein im besten Sinne rätselhafter Abend, der sich nicht einfach entschlüsseln, aber über den sich wunderbar sprechen lässt. Bildrechte: Dana Ersing

Weitere Informationen "Untiefe" von und mit Jan Jedenak



Adresse:

Societaetstheater

An der Dreikönigskirche 1a

01097 Dresden



Dauer: 60 Minuten, keine Pause



Termine:

12. Oktober, 20 Uhr



Otello kehrt gerade siegreich zur Kriegsbasis und muss sich schon einer neuen Schlacht stellen. Doch weil er gar nicht merkt, dass er im Kampf ist, steht er eigentlich schon auf verlorenen Posten. Sein Untergebener nimmt eine ihm verwehrte Beförderung krumm und treibt deswegen einen Keil zwischen Otello und seine jungen Frau Desdemona – bis es zum Mord kommt. Der italienische Komponist Giuseppe Verdi hat das bekannte Drama von William Shakespeare vertont und dabei die Grenzen der damaligen Konvention ausgereizt und eine spannende Form entwickelt. Für die Inszenierung an der Dresdner Semperoper konzentrierte sich Regisseur Vincent Boussard vor allem auf die Beziehungen zwischen den Figuren und die tieferliegenden Beweggründe. Der Kritikerin Ingrid Gerk kommt es manchmal etwas distanziert vor, doch die Sächsische Staatskapelle spielt dafür die Komposition umso aufwühlender, so Gerk im "Merker". Bildrechte: Klaus Gigga