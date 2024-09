Der Abend "Ха́та – Zuhause", der an den Münchner Kammerspielen entstanden ist, macht das fühlbar. Ein Chor aus Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, treten auf eine bis auf einen Baum leere Bühne. Sie singen von Herzen, mit Druck und dazwischen berichten Menschen aus der Ukraine von ihren Kriegserlebnissen. Der zweite Teil des Stücks der Regisseurin Kamilė Gudmonaitė ist ähnlich angelegt – nur dass hier Menschen aus Russland in den Videointerviews sprechen und auf der Bühne Geflüchtete aus Russland in Formation tanzen.

Dank des Films von Dominik Graf gelangt der frühe Roman "Fabian" von Erich Kästner wieder zu mehr und vielleicht auch mehr verdientem Ruhm. Am Theater Junge Generation (tjg) in Dresden wurde eine ganz eigene Version der Geschichte auf die Bühne gebracht, die vor allem das Zeitlose betont.



Der Werbetexter Jakob Fabian wandert tagtäglich durch ein Berlin, das von Vergnügungslust und Zwietracht gezeichnet ist. Immer wieder sieht er Elend und will helfen und tatsächlich wird sein Leben besser – zumindest für einen Moment. Regisseur Nils Zapfe findet immer wieder überraschende und überzeugende Tricks, um das Publikum in die Großstadt einzuladen, berichtet die Kritikerin Gabriele Gorgas: "Das Publikum sitzt auf der Drehbühne und wechselt so schnell in neue Situationen, mit Figuren und Objekten werden neue Szenen lebendig." Dabei sinniert der Abend immer wieder über den Tod: "Dennoch ist diese Aufführung eher frei von Trostlosigkeit, assoziiert wohl auch eine Art von Totentanz, wie er in den unterschiedlichsten Künsten zu finden ist", heißt es in den "Dresdner Neuesten Nachrichten".