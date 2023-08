Es gibt kaum einen besseren Ort für diese Oper als die Felsenbühne in Rathen. "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber ist eines der wichtigsten Stücke der deutschen Musikgeschichte und spielt auch mit dem deutschen Mythenschatz: Um seine geliebte Agathe heiraten zu dürfen (womit auch Besitz von Wald verbunden ist), muss Max beim Schützenfest unbedingt mit einem Probeschuss überzeugen. Da er leider kein guter Schütze ist, schließt er einen teuflischen Pakt. Die Szene in der Wolfsschlucht, wo er ein Ritual vollzieht, damit seine Kugeln immer treffen, begeistert schon im Theater, aber noch mehr vor den realen Felsen. Auch darüber hinaus kann die Inszenierung von Manfred Schöbel überzeugen. Abgesehen von einer modern-unheimlichen Teufelsgestalt folgt der Regisseur dem klassischen Setting, in dem er sich auf die Entwicklung und die Sorgen der Figuren konzentriert. Musikalisch bieten die Elblandphilharmonie und das Ensemble alles, was dafür nötig ist, lobt Wolfgang Quellmaiz in den "Dresdner Neuesten Nachrichten".

Gerade die sogenannte Wolfsschlucht scheint für die Felsenbühne geschaffen zu sein. Bildrechte: Martin Förster