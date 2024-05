Ein Landvermesser kommt in einen kleinen Ort, ein Dorf neben einem Schloss. Er scheint einen klaren Auftrag zu haben, doch er schafft es nicht, in das Schloss vorzudringen – die Bürokratie macht jedes Vorwärtskommen unmöglich. K., so wird der Landvermesser genannt, muss warten und sich mit der seltsamen Dorfgemeinschaft arrangieren. In Dresden hat der aus Russland stammende Regisseur Maxim Didenko das Romanfragment "Das Schloss" von Franz Kafka auf der Bühne des Dresdner Staatsschauspiels in rätselhafte Bilder übersetzt – und MDR KULTUR-Kritiker Matthias Schmidt ist begeistert: "Ohne Zweifel großes Theater, das die vielen Deutungsmöglichkeiten dieses Kafka-Textes in faszinierende Bilder und Stimmungen übersetzt." Über der Bühne spannt sich eine Kuppel voller Sterne. Darunter stehen Kastenbauten und ein rätselhafter Wachturm. Es könnte eine dystopische Zukunft oder eine Parabel für unsere Gegenwart sein. In dieser Szenerie spielt das Ensemble mit höchster Konzentration und in Kostümen, die von Folklore bis Futurismus reichen. "Nach diesem Abend weiß man wieder, was das Wort kafkaesk bedeutet", so Schmidt.