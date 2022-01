Wie ernst es ihm mit diesem Anspruch gewesen ist, das konnte er jetzt endlich mit einer – pandemiebedingt mehrfach verschobenen – Uraufführung beweisen. Als Auftragswerk der Sächsischen Staatsoper hatte am Samstag "Die andere Frau" von Torsten Rasch Premiere. Diese vierte Oper des 1965 in Dresden geborenen Komponisten geht auf eine der biblischen Legenden zurück – und ist doch ein absolut heutiges Kunstwerk. Tiefgründig, nahegehend, ein beeindruckender Gesamteindruck.

Das beginnt mit der Sitzordnung: Das Publikum sitzt auf der Bühne und blickt in den Saal der Semperoper. Dort, in den ersten Parkettreihen, ist das Orchester mehr zu hören als zu sehen. Denn zwischen Staatskapelle und dem abstandsvoll ausgedünnten Gestühl befindet sich die eigentliche Spielfläche. Ein schmaler Steg nur, der in den Seitengassen Anfang und Ende hat, so jedoch eine Art Unendlichkeit symbolisiert.