Stück über die Stärken der Gemeinschaft

Der Regisseurin Andrea Kramer war es wichtig, dass das Publikum sieht, wie diese Lösungen in Gemeinschaftsarbeit entstehen, so die Dramaturgin: "Es ist ein Stück über das Miteinander, das Füreinander, über das kreative Rätsellösen. Es geht darum, dass man den Geist öffnen muss, um Aufgaben zu lösen. Es gibt nicht eine richtige und eine falsche Lösung, sondern unendlich viele Lösungen, gerade wenn es um Rätsel geht." Diese Tugenden zeigen sich auch in der Produktion selbst. Im Zentrum der Inszenierung in Dresden steht die Zusammenarbeit. Bildrechte: Ludwig Olah

So müssen die Singenden und die Menschen an den Instrumenten gut aufeinander achten. "Es ist eine sehr subtile Kommunikation", erläutert Dirigent Thomas Leo Cadenbach. "Die Sänger müssen den Instrumenten gut zuhören und die Orchestermusiker stehen in der Verantwortung, sehr gut zu begleiten, und müssen wissen, wann sie mit welchem Sänger verknüpft sind." Cadenbach erklärt, wie zufrieden er mit seinem Orchester ist und dass er die Herausforderung dieses Werks nur angenommen hat, weil er die Musikerinnen und Musiker bei anderen Projekt bereits bereits kennengelernt hat.

Eigene Fassung für Dresden

Die Rolle des Königs wird von einem Schauspieler übernommen, der mit besonderen Vergleichen spielt. Bildrechte: Ludwig Olah Denn hinzukommt, dass Thomas Leo Cadenbach die ursprüngliche Version der Kinderoper noch mit anderen Stücken von Martin Smolka kombiniert hat. Gerade an den Stellen wenn der König spricht und das Instrumental-Ensemble Töne hält, "war uns das für unsere Inszenierung, die sehr lebendig ist, zu statisch", so Cadenbach.



"Dann haben wir Elemente ausgetauscht und diese Dynamik reingebracht." Das hat der Komponist nicht nur geduldet, sondern sogar darum gebeten, dass das Stück der Zeit angepasst wird. Im Original spricht der König eine sehr hochgestochene Sprache. "Aber wenn die Kinder das nicht verstehen, hatten wir sehr stark den Eindruck, interessiert es sie auch nicht", erklärt Dramaturgin Juliane Schunke. "Da sind wir direkt an die Kinder rangegangen, haben gesagt, denkt euch mal was aus." Darum vergleicht der König beispielsweise die Liebe mit dem Salz im Essen, weil Essen ohne Salz nicht schmeckt. Oder es wird nach einem Baum ohne Wurzeln gefragt. "Als die Kinder dann bei uns saßen, war auch das Kind dabei, das sich das ausgedacht hat und war völlig begeistert, dass der Purzelbaum es bis in die Aufführung geschafft hat."

Auf diese Weise begegnet die Inszenierung dem jungen Publikum auf Augenhöhe. Das ist es, was Thomas Cadenbach an diesem Stück so schätzt. "Man macht es nicht einfacher oder trivialer, weil man denkt das sind Kinder, die verstehen das sonst nicht. Das finde ich toll, weil Kinder einfach clever sind, gedanklich viel flexibler. Sie können Lösungen in einer Art denken, die Erwachsene sich gar nicht mehr vorstellen können." Die Produktion beweist damit auch selbst Mut zu kreativen Lösungen und wie wichtig es ist, sie gemeinsam zu finden.