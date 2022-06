Das ausverkaufte Haus ist offensichtlich nicht der Grund dafür, dass einige Zuschauer auch auf einer Traverse mitten auf der Bühne platziert werden. Ansonsten ist von Bühnenbild nicht viel zu sehen. Das ändert sich aber schnell und an dem knapp zweistündigen Abend dank des genialen Bühnenbilds von Leticia Ganán und Curt Allen Wilmer immer wieder. Aus zwei riesigen Rollschränken an den Bühnenseiten wird alles, was an Szenerie gebraucht wird, schnell herausgezogen und auch wieder zum Verschwinden gebracht. Das hat praktischen Witz und schafft Platz für den Tanz.

Der Tanz beginnt mit Peer als jungem Wilden, der auf einer bäuerlichen Hochzeit nicht nur in Streit mit den Dorfburschen gerät, sondern am Ende mit der Braut durchbrennt, ganz klassisch. So wie es der junge Johan Inger als Tänzer an der Akademie in Stockholm lernte. Weiter geht es in der alten Geschichte von Ibsen in das Reich der Trolle – und tänzerisch in die Welt des Choreografen Mats Ek und dessen Ballett "Gamla Barn" aus dem Jahr 1989. Das hat Johan Inger damals in seinem modernistisch-abstraktem Ausdruck sehr fasziniert – so nachhaltig, dass es hier nicht nur zitiert, sondern auch im Original eingebaut wird, als Tanz im Tanz, und mit dem Tänzer Francesco Pio Ricci in der Rolle Mats Eks als Trollkönig.