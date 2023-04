Insgesamt stehen 22 Premieren – davon sieben Uraufführungen – in der neuen Spielzeit auf dem Programm. Die Bürger:Bühne ist mit fünf neuen Arbeiten vertreten. So entsteht auf Basis von Henrik Ibsens Dichtung "Peer Gynt" ein Gegenwartsstück für Jugendliche, das davon handelt, wie der draufgängerische Außenseiter dank Social Media sein Image poliert und sich digital in andere Welten träumt. Mit dem Projekt X-DÖRFER ist die Bürger:Bühne auch in der nächsten Spielzeit unterwegs, um unter Leitung von Miriam Tscholl in der Region mit Partnerinnen und Partnern dauerhafte kulturelle Angebote zu entwickeln. Gebraucht werde dafür die Expertise von Menschen vor Ort, führte Klement im Gespräch mit MDR Kultur dazu weiter aus.

Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs entstand Thomas Freyers Stück "Ajax" als Auftragswerk für das Staatsschauspiel Dresden. Der Titel spielt an auf den griechischen Kämpfer, der am Ende wahnsinnig wird im Trojanischen Krieg. Dem antiken Mythos stellt Freyer einen Familienvater aus dem 21. Jahrhundert gegenüber, der sich angesichts eines Kriegs in Europa in den Bau eines Bunkers stürzt. Uraufführung ist am 28. Oktober im Kleinen Haus. Zu einem Gedankenspiel lädt Paula Thielecke mit ihrem Stück "Judith Shakespeare – Rape and Revenge", sie spinnt darin Virginia Woolfs Idee weiter, dass Shakespeare eine begabte Schwester gehabt haben könnte. Thielecke holt sie in einem Stück mit schnellen Dialogen ins Heute. Premiere ist am 2. März 2024 im Kleinen Haus.