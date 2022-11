Bereits zuvor hat Hölzl auf der Bühne des Staatschauspiels gestanden, zum Beispiel im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig und sogar noch viel früher als Schülerin, als Kriemhild in den "Nibelungen", der ersten Inszenierung der Dresdner Bürgerbühne 2009. Endgültig fiel die Entscheidung für den Schauspielerinnenberuf dann während ihres Freiwilligenjahres, das sie an der Semperoper absolvierte. Hölzl erklärt das so: "Dieser Impuls, irgendwas ist da, was ich nicht im Alltag verarbeiten kann oder in anderen Hobbys, war schon früh da, eigentlich schon in der Schulzeit, und irgendwann hat man gemerkt: Das ist so essentiell, um etwas ausdrücken zu können."