Baumgarten nutzt auch formal expressionistische Mittel: So wird das Spiel von einem Klavierspieler live vertont, so wie Stummfilme vertont wurden. In Verbindung mit vielen tollen Umsetzungsideen, darunter viel Nebel (Gas) und zahlreiche Lichteffekte, ist das sehr gelungen.

Staatsschauspiel Dresden bietet auch Gespräche mit Experten und Politikern

Das Ensemble wirft sich förmlich in die Kaiser-Texte hinein, was nicht einfach ist. Es gibt lange Passagen, in denen beinahe wissenschaftlich über Ordnung und Entropie, den Zerfall von Ordnung gesprochen wird. Das macht den Abend zu einer Herausforderung. Die aber dennoch anregt. Zudem ist es ein besonderes Raum-Erlebnis, man sitzt nicht alle Tage auf der Bühne des Schauspielhauses, und zwar in einem tollen Bühnenbild. Szene aus der "Gas-Trilogie" am Staatsschauspiel Dresden; auf dem Bild: Sarah Schmidt, Franziskus Claus, Yassin Trabelsi, Jannik Hinsch, Raiko Küster, Eva Hüster, Thomas Mahn, Thomas Eisen Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Das Staatsschauspiel verknüpft die sehr ansehnliche Inszenierung mit einem zusätzlichen Diskursangebot. Nach den Vorstellungen finden Gespräche mit Experten und Politikern zu den Themen Gas und Energieversorgung statt. Am Premierenabend beispielsweise hat der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig dem Ministerpräsidenten Kretzschmer in einigen energiepolitischen Fragen widersprochen. Da ging es um die Übernahme der russischen Rosneft-Firmen in Deutschland – also um Gas.