"Ich war erstaunt, dass im Grunde die ganze Klimaproblematik drinsteckt in dieser Erzählung", sagt Kathrin Röggla. "Man hat die Flut, man hat extremen Starkregen, die verdorrte Landschaft, man hat das Überleben in feindlicher Umwelt, die Fragestellung nach der Verantwortung: Man hat alle Facetten drin, die wir jetzt gerade in den Medien erleben."



Es ist eine Tragödie, die sich – nicht nur – auf der Bühne abspielt. Kathrin Röggla treibt sie jedoch stellenweise immer wieder ins Komische, ins Groteske, denn nur so werden Krisensituationen letztlich erträglich und schaffen möglicherweise Raum für neue Perspektiven. Doch welche wären das, gibt es einen Plan? Im Stück wird beispielsweise über ein "Kurzzeitchina" nachgedacht. Man könnte aber auch, so das trügerisch-idyllische Abschlussbild, abwarten, am Ufer sitzen und mit den Beinen im Wasser baumeln, so lange es noch vorhanden ist.