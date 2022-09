Der "Macbeth" ist die erste Shakespeare-Inszenierung, in der Friedel auch die Regie führt. Der legendäre "Hamlet" von 2012 - mehr als hundertmal in Dresden gespielt und zudem in Düsseldorf und als Gastspiel sehr erfolgreich -war eine Inszenierung von Roger Vontobel. Dann folgte "Searching for William", ein szenisches Konzert, mit dem "Woods of Birnam" extrem viele Fans dazugewonnen haben, mit dem sie sogar vor der Kulisse Schloss Helsingör gespielt haben, dem historischen Hamlet-Schauplatz. Das war unvergleichlich. Nun also zum ersten Mal eine klassische Theater-Inszenierung von Friedel und den "Woods".

Christian Friedel singt als Macbeth an der Seite seiner Band Woods of Birnam. Bildrechte: Sebastian Hoppe