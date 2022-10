Gäbe es eine TÜV-Plakette für die Gültigkeit literarischer Texte, die Bühnenfassung von Johnsons Roman hätte sie ohne Beanstandungen bekommen, inklusive Abgasprüfung. In diesem Werk steckt so unglaublich viel Geschichte: mal nur in kleinen Rückblicken, wie der Ankunft des Protagonisten Jakob Abs und seiner Mutter in Jerichow als aus Pommern Vertriebene. Oder der knappen Erinnerung des Stasi-Mannes Rohlfs an den Krieg, an die Ostfront. Mal sind es Handlungsepisoden über den Volksaufstand von 1956 in Ungarn. Oder auch nur Nachrichtenfetzen über die Suez-Krise im selben Jahr.