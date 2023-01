Dorian? Da war doch was? Richtig, ein Bildnis. Genauer gesagt: Das Bildnis des Dorian Gray. Der große und einzige Roman von Oscar Wilde. In dem es um Schönheit und Macht, um einen Dandy und die Dekadenz des Viktorianischen Englands geht. Ist lange her. Und auch nur ein Aspekt des neuen Stücks des alten Theatermagiers Robert Wilson. Der schon oft in Deutschland, aber nie in dessen Osten aktiv gewesen ist. Nimmt man Berlin mal aus. Nun also Dresden.