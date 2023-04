Kritik Mutet dem Publikum viel zu: "Vernichten" nach Houellebecqs Roman am Staatsschauspiel Dresden

Knappe vier Stunden dauert die Inszenierung nach Michel Houellebecqs Roman "Vernichten", die Regisseur Sebastian Hartmann am Staatsschauspiel Dresden auf die Bühne gebracht hat. Das Stück mutet apokalyptisch an, dreht sich um Kriege, Terror, Klimawandel und wird am Ende doch versöhnlich. Ein Theaterabend, der mit vielen Konventionen bricht und vom Premierenpublikum teilweise mit Enttäuschung und Empörung aufgenommen wurde: Fast die Hälfte verließ den Theatersaal bereits in den Pausen. Das Stück ist eine Überforderung – im Guten, wie im Schlechtem, meint MDR KULTUR Theaterkritiker Matthias Schmidt.