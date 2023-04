Versuche, aus den Städten heraus das Land zu erobern, gibt es einige. In so genannten Residenz-Aufenthalten kommen zum Beispiel Schriftsteller*innen für einen gewissen Zeitraum in und an einen Ort, um dort zu schreiben und sich am kulturellen Leben zu beteiligen. Im Rahmen der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch zum Beispiel spielt die Staatskapelle Dresden Konzerte in Gohrisch. Das alles ist gut, doch es gibt ein Problem: Die Kultur ist in diesen Fällen nur für einen begrenzten Zeitraum vor Ort – und dann wieder weg. Es gibt wenig Strukturen auf dem Land, anhand derer die Menschen vor Ort neue Kunst und Kultur erleben.