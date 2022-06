Wie schön, dass am Theater gelegentlich mal etwas Unerwartetes passiert, etwas Verstörendes. Mit Sebastian Hartmanns Inszenierung "Vor den Vätern sterben die Söhne" ist genau das passiert. Wobei es so unerwartet gar nicht ist. Sebastian Hartmann ist schließlich bekannt dafür, dass er Prosastoffe nicht einfach nur illustriert oder interpretiert, sondern sie aufgehen lässt in ganz eigenen Formen und Stimmungen. Das war in Dresden zu erleben: zwei Stunden, die viele ratlos zurückgelassen haben, die aber dennoch so faszinierend waren, so derartig anders als das, was man am üblicherweise am Theater zu sehen bekommt, dass man sie sich schon allein deshalb eigentlich unbedingt anschauen sollte.