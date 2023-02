Julius Skowronek wollte keinen "Mainstream" bedienen, wie er später in einem Interview sagte, sondern neue Bewegungskünste nach Dresden bringen und Begleiter sein, wenn sich die - damals - "Namenlosen" entwickeln. Dazu gehörten u.a. Sasha Walz, Jo Fabian, VA Wölfl, Companie Drift, MS Schrittmacher, DEREVO und auch Wagner Moreira, der bis zur letzten Spielzeit Companychef an den Landesbühnen war und heute am Theater Regensburg arbeitet.

Zuletzt wurde das Projekttheater zu einem Fuchsbau, den das Publikum, von Tanz, Performance, Geschichten und Liedern begleitet, erkunden sollte. Unvergessen bleibt aber auch eine Aufführung Mitte der 90er-Jahre in der Brache des Erlweinspeichers in der Dresdner Innenstadt - heute ein Hotel - in das ein Boden aus Kohle, also Briketts, als Tanzboden ausgelegt wurde. Julius Skowronek liebte diese Art metaphorischer Verlinkung, in diesem Fall auf die Geldknappheit der freien Tanzszene.