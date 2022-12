Man muss es einfach sehen: Tanz bedeutet Entwicklung. Das kann man gerade in Sachsen nicht nur in Dresden, auch in Leipzig, in Chemnitz an den renommierten Theatern mit ihren tollen Tanz- und Ballett-Compagnien grandios erleben und vor allem auch in der freien Szene: Dresden – Projekttheater, Leipzig – Loft, das Festival euro-scene, in Chemnitz – Tanz|Moderne|Tanz, die internationalen Gastspieler in Hellerau, die Residenzen zunächst The Forsythe Company, jetzt Dresden Frankfurt Dance Company, eine erste Adresse für den modernen Tanz bei hoch professioneller Technik. Ja, diese internationale Anerkennung des modernen Tanzes ist gut, aber nur, wenn sie nicht missverstanden wird. Aus- oder Abgrenzungen sind kontraproduktiv […]