Ebenfalls wurde der Schauspieler Paul-Antoine Nörpel mit dem Nachwuchsförderpreis geehrt. Das Preisgeld beträgt 2.000 Euro. Der 1994 in Rosenheim geborene Nörpel hat bis 2018 an der Freien Schauspielschule Hamburg studiert und ist seit 2019 festes Ensemblemitglied am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.