Seit 100 Jahren dient die Geschichte des Rehkindes als Stoff für Bücher, Filme und Theater. "Bambi ist ein Stück Weltliteratur für Kinder", erklärt Ulrike Leßmann, Chefdramaturgin am Theater junge Generation Dresden. 1923 wurde es geschrieben von Felix Salten. "Das ist fast in Vergessenheit geraten", so die Leßmann weiter, "weil inzwischen die Wahrnehmung durch die Disney-Verfilmung so überlagert ist. Bambi ist einerseits die Geschichte eines trauernden Rehkitzes, aber es ist auch – und das stellen wir in dieser Fassung in den Mittelpunkt – die Geschichte einer Gemeinschaft von Waldtieren, von Wesen und Pflanzen, die zusammen ihre Stärke entwickeln – also eine Geschichte über Solidarität.“