Opulentes Bühnenbild erinnert an eine Cyberwelt

Riesige Uhrwerke und Zahnräder zaubern eine zeitlose Dimension auf die große Bühne des Theater Junge Generation in Dresden. Die grauen Herren haben unbewegliche Gesichter durch ihre starren Masken und ihre Stimmen klingen wie aus dem Cyberspace.

Die Interpretationsmöglichkeiten und die grundphilosophischen Fragen über die Zeit und das Leben, die in der dramatisierten Version zugunsten der Heldinnengeschichte in den Hintergrund treten, stellt Regisseurin Katharina Brankatschk wieder zentral. Sie wollte ein großes, poetisches Bild der Zeit entwerfen. "Deshalb haben wir uns für eine gewisse Opulenz entschieden, damit wir diese Themen in ein Theatererlebnis transportieren können."

Jetzt klappt die Geschichte von Momo aus einer überdimensionierten Sternstundenuhr. Und Meister Hora, gespielt von einer Frau, der für das allwissende, erzählende Prinzip und die Unendlichkeit der Zeit steht, hilft Momo dabei, die bösen Mächte zu besiegen. Das Theater Junge Generation Dresden will mit "Momo" zeigen, dass es sich lohnt, zu trödeln, sich treiben zu lassen und einander zuzuhören. Bildrechte: MDR/Claudia Masur

Besonderes Theatererlebnis für die ganze Familie in Dresden

Wie erleben wir Zeit? "Wir leben nicht nur in einer beschleunigten Zeit, sondern auch in einer, in der alles gleichzeitig passiert", sagt Dramaturgin Andra Born über die Hintergründe, "Momo" in den Spielplan aufzunehmen.

"Die Pandemie macht es noch deutlicher, Eltern müssen sich in diesen Tagen oft zerteilen zwischen Homeoffice, Homeschooling und so weiter. Das Thema Zeit ist total brisant. Darüber miteinander ins Gespräch zu kommen und über Zeit nachzudenken, das ist uns ein Anliegen. Und am besten mit allen, die zur Familie gehören", so die Dramaturgin.