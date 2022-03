Theater junge Generation "Tiere essen" am tjg Dresden: Was die Inszenierung mit dem Team machte

Hauptinhalt

Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt zwar beständig, aber belegt dennoch einen der vorderen Plätze. Dabei steht Fleisch seit einiger Zeit in der Kritik: Gesundheit, Tierwohl und Klimaschutz. 2010 ging der US-amerikanische Autor Jonathan Safran Foer der Frage nach Vegetarismus und Fleischproduktion in seinem essayistischen Buch "Tiere essen" nach. Das Dresdner Theater junge Generation hat das Sachbuch auf die Bühne gebracht und regt sowohl das Publikum als auch das Ensemble zum Nachdenken an.