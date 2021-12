Stimmen, Geräusche, Musik – sie sind die Begleiter, wenn man mit "The Walks" die eigene Stadt – oder warum nicht auch das eigene Dorf – neu erkundet. Dabei ist es egal, ob man in Leipzig, Grimma oder Löbau spaziert, das ist für die zehn etwa 20-minütigen Kurzhörspiele nicht wichtig, die das Theaterkollektiv Rimini Protokoll produziert hat. Insofern kann man sich die Tracks an einer "Ampel", auf einem "Friedhof" oder auf einem "Spielplatz" an jedem beliebigen Platz der Welt anhören – auch deshalb, weil es bereits sechs Sprachversionen von "The Walks" gibt wie Englisch, Spanisch und Rumänisch.