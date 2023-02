Ich schreibe das, denn hier im Staatsschauspiel kommt mit der Premiere auch eine ganz neue Generation auf die Bühne: Schauspielstudierende, die in ihrem dritten Studienjahr eine gemeinsame Inszenierung zeigen. Das ist erst mal eine alte Hochschultradition aus der DDR-Zeit. Die Schauspielschule in Leipzig gibt zwei Jahre Unterricht vor Ort. Dann gehen die Studentinnen und Studenten die nächsten zwei Jahre schon an richtige Theater: Das sind dort sogenannte Studios: in Leipzig, Halle, Dresden und in Düsseldorf. Die Schauspielstudierenden jetzt, hier in Dresden, sind vor allem aber alle im neuen Jahrtausend geboren. Sie kennen das, was hier verhandelt wird, nur als Geschichte. Alles weit weg. Vergangenheit. Doch dann rollen die Panzer wieder. In der Ukraine. Dahinter steckt die Idee, Russland größer, imperialer, sowjetischer zu denken. Zynisch gesprochen, haben wir es mit einer Situation zu tun, in der man der "Wolokolamsker Chaussee" gut eine Szene 6 und 7 anhängen könnte. Wie sieht das "Unternehmen Sozialismus" – weiter gefasst – heute aus? Wie ist globale Gerechtigkeit denkbar? Mit Blick auf Chancengleichheit, Freiheit – Stichwort: Rassismus und Klima?