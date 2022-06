17. bis 26. Juni Zirkus-Theaterfestival in Dresden: "Beim Zirkus haben alle Geschichten ein Happy End"

Ganz Dresden wird im Juni zur Manege. Das internationale Zirkus-Theaterfestival "Empire of Fools" zeigt, dass moderner Zirkus ganz anders ist, als überkommen-quälende Tierauftritte und mäßig komische Clowns. Die Interpretinnen und Interpreten aus halb Europa bringen selbst so schwierige Themen wie die Flucht von Afrika nach Europa auf die Bühne – beziehungsweise in die Manege.