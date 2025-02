Verwirrt kommt der junge Mann nach Wien und will eigentlich nur Kunst studieren. Er trifft auf Schlomo Herzl, einen jüdischen Buchhändler, der dem angehenden Künstler ein Bett in einem Männerasyl unter einer Fleischerei besorgt und der den jungen Menschen später tröstet, als die Kunstakademie ihn ablehnt. Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr wird der junge Mann zu dem, was die Welt später fürchten wird. Auch den Titel seines verbotenen Buchs und seinen markanten Bart hat der spätere Diktator von Schlomo Herzl. So zeichnet der ungarische Schriftsteller George Tabori in seiner Groteske das Entstehen von dem Adolf Hitler nach, den die Geschichte später kennt. In Bautzen wird diese Geschichte mit riesigen und kleinen Klappmaulpuppen erzählt. Das unterstreicht den absurden Charakter des Stücks wunderbar, wie der Kritiker Andreas Herrmann in den "Dresdner Neuesten Nachrichten" beobachtet, "und reißt im Charme des angelegten Witzes mit einem wunderbaren Spielersextett und Puppen von Christof von Büren empathisch mit, ohne sich des Sujets vom Realdrama zu entziehen oder gar platte Analogien einzubauen." Bildrechte: Roman Koryzna

Weitere Informationen "Mein Kampf" von George Tabori



Adresse:

Burgtheater

Ortenburg 7

02625 Bautzen



Termine:

1. März, 19:30 Uhr

21. März, 10 und 19:30 Uhr

Oper und Operette haben schon immer mit sogenannten Exotismen gespielt: Franz Léhar oder Giacomo Puccini haben in ihren Werken ein China komponiert, das so wohl nur in den europäischen Köpfen existierte und mit der Realität nur bedingt zu tun hatte. Das wirkt heutzutage etwas problematisch und darum wirkt das Stück "Die Bajadere" von Emmerich Kálmán so passend. Die Bajadere sind Kunstfiguren, die indischen Tempeltänzerinnen nachempfunden sind. Ausgerechnet der indische Prinz Radjami verliebt sich in eine dieser Bajaderen. Die Diskrepanz zwischen Bühnenwirklichkeit und Realität scheint ihn dabei nicht zu stören. Und so spielt die Operette wunderbar mit dem Theater selbst, das seinerseits gerne mit der Wirklichkeit spielt. Das überzeugt an der Staatsoperette Dresden, meint der Kritiker Jens Daniel Schubert in der "Leipziger Volkszeitung": Weil Kálmán wunderbar komponieren konnte, die beiden Hauptrollen mit wunderbaren Stimmen ausgefüllt werden und die Regie von Cano Restrepo ein feines Gespür für Situationskomik beweist. Bildrechte: Pawel Sosnowski

Weitere Informationen "Die Bajadere"

Operette von Emmerich Kálmán



Adresse:

Staatsoperette

Kraftwerk Mitte 1

01067 Dresden



Termine:

1. März, 19:30 Uhr

2. März, 15 Uhr

12. März, 19:30 Uhr

Wer bin ich, was macht mich aus? Wie prägen mich Traditionen, meine Herkunft und mein Gruppenzugehörigkeitsgefühl? Diese Fragen stellt sich bewusst oder unbewusst wohl jeder Mensch irgendwie in seinem Leben. Und sorbische Menschen vielleicht besonders, als nationale Minderheit in der Lausitz, die aber als Erste hier zu Hause waren. Das Tanzstück "Smy! – bin ich?" von Gundula Peuthert am Sorbischen National-Ensemble in Bautzen geht diesen Fragen auf eigene Weise nach und beweist dabei viel humorvolle Leichtigkeit. Das Tanzensemble trägt wehende weiße Kleidung, die bei genauem Hinsehen Anleihen von Trachten hat. Über die Lautsprecher sind O-Töne und Zitate zu hören, die sich einerseits mit der sorbischen Identität und andererseits mit Volkstänzen beschäftigen. Dabei treten einzelne Tanzende nach vorne, bewegen sich zu den Texten und testen die Tanzarten aus, wie in einem Experiment. Besonders bemerkenswert vielleicht die Idee, Discofox zum deutschen Volkstanz zu machen, oder eine Art Tanzbattle zu einem Track von Nowa Doba. Immer wieder gibt es auch Gruppenszenen, in denen das Ensemble die Gliedmaßen synchron in weiten Bögen bewegt, voller energiegeladenem Pathos. Es geht eben auch um Gruppenidentität. Bildrechte: Ivana Pižga

Weitere Informationen "Smy! – bin ich?"

Tanzstück von Gundula Peuthert und Ensemble



Adresse:

Sorbisches National-Ensemble

Äußere Lauenstraße 2

02625 Bautzen



Dauer: 75 Minuten, keine Pause



Termine:

21. März, 19:30 Uhr

30. März, 17 Uhr

Bildrechte: Jarek Poliwko Mit dem Festival J-O-Ś stärkt das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau gemeinsam mit den Partnern den europäischen Austausch. Am zweiten März-Wochenende werden in Zittau mehrere Gastspiele aus Polen und Tschechien gezeigt. Das Teatr Lalek erzählt in "Lot" mit beeindruckenden Puppen von der polnischen Kriegspilotin Janina Lewandowska, die im Zweiten Weltkrieg gestorben ist. Jaroslav Achab Haidler bringt sein seit Jahren erfolgreich gespieltes Stück "Pan Theodor Mundstock" über einen Juden in der Zeit des Protektorats in Tschechien mit. Und das Lubuski Teatr Zielona Góra spielt ein Stück über Umarmungen, das sich dezidiert an Kleinkinder und Menschen mit sensorischen Empfindlichkeiten wie Autismus richtet.