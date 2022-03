Der Rundgang verknüpft diese Aussagen mit Stationen auf dem Weg. Die Altkleidertonne beispielsweise, wenn es darum geht, Kleidung länger zu nutzen und zu reparieren. Ein unerwartet grüner Hof zwischen Neubauten, wo von der Menge Sauerstoff erzählt wird, die ein alter Baum erzeugt. Ein Windpark am nördlichen Horizont und die Frage, bis wann wir auf erneuerbare Energien umgestellt haben sollten. Eine vielbefahrene Straße und die Frage: Warum räumen wir den Autos in unseren Städten so viel Platz ein?