Ein Gedankensprung, der in einem Stück gemündet ist. In "Übersitzung" bezieht Lucian Freud ein Atelier in Eisenach, am Fuße der Wartburg. Als er ankommt, steht da ein sonderbarer Mann und liest einigen Menschen aus einem großen Buch vor. Sowohl Luther als auch Freud, so wird sich zeigen, sind irritiert vom jeweils anderen. So müssen sie versuchen, sich anzunähern, eine Sprache zu finden, zu übersetzen. "Da kommt es dann natürlich zu vielen Missverständnissen und vielen offenen Fragen", erklärt Paul Boche, der Lucian Freud spielt und das Stück mitentwickelt hat: "Wenn ich als Lucian Freud Luther sage, dass ich ein Heft mit Gedichten vollgeschrieben habe, und eines davon handelt, wie es ist, in einer Telefonzelle zu vögeln - dann sitzt er verdutzt da und weiß nicht so richtig, was ich damit meine. Oder was die Telefonzelle sein könnte."

Paul Boche (rechts) ist international als Model und Schauspieler tätig. In "Übersitzung" steht er das erste mal in seiner Heimatstadt auf der Bühne. Bildrechte: Carola Hoelting