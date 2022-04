Offener Umgang mit psychischen Krankheiten

Regisseurin Linda Ghandour fragt, wie die Gesellschaft besser werden kann. Bildrechte: Landestheater Eisenach Von 2013 bis 2016 studierte Ghandour am Hamburger Schauspiel-Studio Frese. Später war sie am Theater der jungen Welt in Leipzig engagiert, an der Landesbühne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven und am Stadttheater Ingolstadt. Sie arbeitete mit Jule Kracht zusammen, die ebenfalls seit dieser Spielzeit in Eisenach für das Junge Schauspiel verantwortlich ist.

Der Impuls, dieses Stück auf die Bühne zu bringen, kam von Kracht. Linda Ghandour setzte das Thema um, auch weil sie meint, dass es noch zu stark tabuisiert wird: "Über psychische Krankheiten wird immer noch zu wenig gesprochen, vor allem im Theater ist es mir zu wenig.“

Spiel mit Publikum in Eisenach

Die Figur in "All das Schöne" kämpft mit düsteren Gedanken. Bildrechte: Sebastian Brummer So hat sie mit ihrem Team eine hochdynamische Inszenierung entwickelt, das an Abgründe führt und doch das Schöne des Lebens als Leitplanken in den Raum wirft. "Einerseits wird das Kind von der Mutter allein gelassen, dadurch, dass die Mutter nicht mehr leben möchte. Andererseits aber auch vom Vater, weil der Vater absolut nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll."

Die Inszenierung in Eisenach lebt auch von der Musik. Bildrechte: Sebastian Brummer Linda Ghandour greift zu Musik als Brücke – von Techno bis Jazz mit Nina Simone und Frank Sinatra. Ihre Darstellerin wird zur DJane und interagiert mit dem Publikum. In manchen Sequenzen mutieren einzelne Gäste in die Rolle des Vaters, werden Teil eines Dialoges. An anderen Stellen wirft das Publikum "All das Schöne" – die Argumente und damit auch Positionen der immer länger werdenden Liste – ein: kleine und große Verrücktheiten, Banales und Besonderes.

Theater und Gesellschaft

Ein Stück als Antwort auf tiefe Verzweiflung und die Frage: Was macht uns stark in dieser Zeit und wie sieht der Blick aus auf unsere Gesellschaft? Linda Ghandour ist kompromisslos: "Ich finde, dass Theater nicht nur der gesellschaftliche Spiegel sein sollte, sondern vielleicht einen Schritt weiter gehen kann und sich fragen sollte: Wie hätten wir es denn gerne? Aus welcher Perspektive können wir denn erzählen?"

Wenn es nach ihr geht, so darf sich Theater ruhig ändern: "Alles, worin wir leben, ist ein von Menschen gemachtes Konstrukt: unsere gesamte Gesellschaft. Also können wir als Menschen, als Gemeinschaft, das auch wieder ändern und fragen: Hat es so schon immer funktioniert? Und wenn ja, wie gut? Und für wen?" Das Publikum im Eisenacher Theater wird auch einbezogen. Bildrechte: Sebastian Brummer

Aus ihrer politischen, kritischen Haltung macht sie keinen Hehl. Linda Ghandour ist unbequem und genau das will sie sein: "Ich bin schon sehr politisch, auch radikal. Das wird mir manchmal gesagt. Ich denke, das wir als Theater-machende Personen die Möglichkeit und den Raum haben, um Dinge gesellschaftskritisch anzusprechen, um das Denken, Handeln der Menschen hinterfragen zu lassen“