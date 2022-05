Andris Plucis, Chefchoreograf Landestheater Eisenach Bildrechte: JUDITH SÜNDERHAUF, Pressereferentin & Dramaturgin Landestheater Eisenach

Nach dem Tanz ein neuer Job? Für viele ist das normal. Auch für Andris Plucis, den Leiter des Eisenacher Balletts, sind diese Wege nicht ungewöhnlich. Er erzählt von einem japanischen Tänzer, der später eine Ausbildung zum Koch absolvierte. Ein anderer wurde später Inspizient am Theater und kann alles, was er einst lernte, auch mit einer anderen Perspektive gut gebrauchen. "Es gibt manche Körper, die können bis 45 noch tanzen", sagt Andris Plucis, doch die meisten würden sich mit Mitte 20 bereits neu orientieren.



Sandra Schlecht hat all diese Gedanken gleich in ihr neues Tanzstück gepackt: "Junge Choreograf*innen VII" ist der Titel der Performance. Zehn junge Tänzerinnen und Tänzer führen eigene Choreografien auf. Sandra Schlecht tanzt bei vielen davon auch mit. In ihren eigenen Part habe sie die Frage nach der Zukunft einfließen lassen: "Es geht um Pläne, die man im Leben macht, und die meistens aber nicht erfüllt werden. Ist das immer etwas Schlechtes? Eröffnen sich dadurch neue Perspektiven? In welche Richtung geht das Leben, wenn diese Ziele nicht erreicht werden, die man sich selbst gesteckt hat? Ist es was Positives? Was Negatives?"